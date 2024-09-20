Сбитая Daewoo Matiz школьница поступила в хирургию волгоградской больницы





В городе Михайловке Волгоградской области иномарка сбила 10-летнюю девочку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем на улице Коммуны.

По предварительной информации, водитель Daewoo Matiz двигался в сторону улицы Республиканской, когда совершил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован. Судя по фото с места происшествия, школьница получила серьезные травмы – на лобовом стекле и кузове автомобиля остались хаметные вмятины от удара.

По сообщению комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавшая была доставлена в хирургию центральной райбольницы.

- Пациент находится в детском хирургическом отделении Михайловской ЦРБ. Состояние девочки стабильное, - пояснили в облздраве.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области