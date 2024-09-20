Общество

Героев СВО наградили медалями и орденами в музее Сталинградской битвы

Общество 20.09.2024 11:15
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20.09.2024 11:15


Накануне, 19 сентября,  в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде  состоялась торжественная церемония вручения наград отличившимся участникам СВО. Как сообщили V102.RU в учреждении, военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, а также медалями Суворова и Жукова. 


Кроме того, героям вручили и ценные подарки от губернатора Волгоградской области, отметив их мужество и самоотверженность при выполнении воинского и гражданского долга. 

В мероприятии приняли участие представители ветеранов Вооруженных Сил, молодежных патриотических организаций, общественности, духовенства, военкомата и администрации региона. 

Фото музея-панорамы «Сталинградская битва»

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