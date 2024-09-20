Героев СВО наградили медалями и орденами в музее Сталинградской битвы

Накануне, 19 сентября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде состоялась торжественная церемония вручения наград отличившимся участникам СВО. Как сообщили V102.RU в учреждении, военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, а также медалями Суворова и Жукова.





Кроме того, героям вручили и ценные подарки от губернатора Волгоградской области, отметив их мужество и самоотверженность при выполнении воинского и гражданского долга.

В мероприятии приняли участие представители ветеранов Вооруженных Сил, молодежных патриотических организаций, общественности, духовенства, военкомата и администрации региона.

Фото музея-панорамы «Сталинградская битва»