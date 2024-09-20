Семьянин из Туркменистана не смог разжалобить суд Волгограда





Уроженец Туркменистана, отчисленный из вуза в России, но успевший обзавестись здесь семьей, не сумел разжалобить Тракторозаводский суд Волгограда в надежде избежать выдворения. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, систематические нарушения российского законодательства сыграли против иностранного гражданина.

Известно, что въезжать на территорию Российской Федерации гражданину Туркменистана ранее запретило ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Летом, при попытке иностранца проехать на территорию Абхазии, полицейские выяснили, что виза иностранца давно истекла. В Тракторозаводском районном суде Волгограда мужчина и надеялся оспорить данное решение. Главным его аргументом было то, что принятое в отношении него решение не соответствует принципу сохранения семейных отношений.

При рассмотрении дела, волгоградский суд установил, иностранный гражданин, вылетев из вуза, устроился в Волгограде на работу, однако соответствующих документов оформлено не было. Кроме того, ранее в отношении него был вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст. 327 УК РФ. Также дважды он привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД на территории Чувашской Республики.

– Установленные факты нарушений гражданином Д. законодательства свидетельствуют о пренебрежении законодательством Российской Федерации и нежелании исполнять требования закона, что, в свою очередь, свидетельствует о неуважительном отношении иностранного гражданина к законодательству Российской Федерации, в связи с чем, суд пришел к выводу о необоснованности требований гражданина Д., – сообщили в пресс-службе судов.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.