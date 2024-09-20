Общество

«Не мыли посуду три дня»: в Урюпинске постоянные аварии испортили горячую воду

Общество 20.09.2024 19:12
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20.09.2024 19:12


Жители Урюпинска Волгоградской области возмущены качеством воды, которая льется из кранов в квартирах. Как рассказал V102.RU Павел, проживающий в одном из многоквартирных домов на улице Карбышева, перед тем, как в очередной раз вода изменила свой цвет, она пропадала в городе на два дня. 

– Хотя перед этим ее уже отключали на две недели, но горячей воды в последнее время не бывает очень часто, – рассказал мужчина. – Власти объясняют это постоянными порывами, но то, что появляется в кранах после устранений аварий,  водой назвать трудно, и от этих объяснений чище она не становится. И такая ситуация не только в нашем доме. В соцсетях люди постоянно поднимают эту проблему. Бабушки в нашем доме не моют посуду по несколько дней из-за этого. Потому что потом и чашки с тарелками, и сантехнику надо отмывать химией.


Павел и другие горожане неоднократно звонили в диспетчерскую службу МУП «Тепловое хозяйство», однако им так и не удалось добиться составления актов о некачественном ресурсе. 

– Никто к нам так и не приехал, в МУП оправдываются, мол, у них нет людей. Сегодня я сам отнес пять литров так называемой водички директору МУП Игорю Димитрову, оставил в приемной,  – утверждает мужчина. – Но и это не помогло. Сегодня у нас опять отключили горячую воду. А значит, из крана снова польется такая дрянь. При этом мы еще вынуждены платить за так называемую горячую воду, причем немалые для многих семей деньги. Но то, что льется из кранов, потом оседает землистым осадком в ванной или в раковине. Ну и как купаться в такой жиже?


Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, в городе за последние два дня произошли две остановки котельной №15, в результате чего была приостановлена подача горячей воды по ряду адресов. Причиной стал порыв на трубопроводе. Также 18 сентября в городе из-за проведения ремонтных работ временно прекращалось снабжение холодной водой части домов городского округа. 

Напомним, такие же проблемы, связанные с качеством воды, возникают регулярно в Котово Волгоградской области. Здесь также часто под видом воды горожанам поставляют субстанцию темных оттенков. 

Фото читателей V102.RU

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