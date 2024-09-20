Оборонявшуюся при избиении мужем волжанку осудили на 6 лет





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы, которая едва не убила своего супруга во время избиения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, предстоящие 6 лет волжанке придется провести в колонии общего режима.

Судом установлено, что 25 марта этого года между подсудимой и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила о разрыве отношений и желании развестись. Мужчине не понравилось это заявление и он набросился на нее с кулаками. Пытаясь спастись, волжанка ударила пострадавшего ножом в левую часть груди.

- 40-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, выжить ему удалось благодаря усилиям медиков, - уточнили в региональном СУ СКР.

В прокуратуре, в свою очередь, что в ходе судебных разбирательств осужденная признала вину частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.