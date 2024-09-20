В Волгограде при падении с Астраханского моста погиб пропавший программист





Стали известны подробности о личности мужчины, погибшего в ночь на 19 сентября в Волгограде в результате падения с Астраханского моста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники, им оказался 33-летний программист Алексей С.

Как ранее сообщалось, тело мужчины было найдено ночью прохожими. Перед трагедией волгоградцы видели погибшего на краю моста, а через некоторое время пропал из вида.

Погибший мужчина был прописан в Октябрьском районе Волгоградской области, однако последнее время проживал в Волгограде и работал удаленно в IT-компании программистом. Что привело к трагедии, предстоит выяснить компетентным органам. Однако известно, что перед гибелью мужчина без объяснений перестал выходить на связь с коллегами и родными.