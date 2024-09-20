Сбежавшая из волгоградской Иловли девушка открыла сезон «Пацанок» в Таиланде





Владлина Аврамова (Ибрагимова) из рабочего поселка Иловля Волгоградской области приняла участие в новом сезоне телешоу «Пацанки» в Таиланде. Как призналась девушка в первой серии телепроекта, на шоу ее привело тяжелое детство, наркотики и неудачные отношения, передает V102.RU.

По словам участницы, с самого детства у нее не задались отношения с собственным отцом и братьями. Она росла в строгости и деспотии. Пережив избиение братьями, Владлина решила уехать в Волгоград на обучение в медицинский колледж в надежде избавиться от чрезмерного контроля. Но, приобретя свободу, стала употреблять запрещенные вещества и алкоголь. Пережив череду тяжелых событий в жизни, волгоградка сбежала в Краснодар в поисках лучшей жизни.





Отдушину волгоградка находит в блогинге. Для соцсетей она снимает короткие видеоролики с эксцентричными выходками, которые активно набирают популярность среди молодежи. На данный момент, в одной из запрещенных сетей у участницы проекта уже более 175 тысяч подписчиков.

По признанию сбежавшей из Иловли девушки, участием в проекте «Пацанки» она надеется кардинально изменить свою жизнь. Примечательно, что первая серия нового сезона, съемки которого проходят в Таиланде, началась именно с уроженки Волгоградской области.

Фото: Владлина Абрамова / Instagram*

* Соцсеть, признанная в России экстремистской