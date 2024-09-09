Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской области

Экология 09.09.2024 14:21
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09.09.2024 14:21
Режим работы всех гидроузлов Волжско-Камского каскада, в том числе и Волжской ГЭС, останется прежним до 10 октября этого года. Такое решение, передает V102.RU, приняли в Росводресурсах на заседании межведомственной рабочей группы.
По данным Росгидромета, обильные осадки почти по всему волжскому бассейну в первой и второй декадах августа обеспечили приток воды в большинство водохранилищ выше среднемноголетних показателей. Правда, в Волгоградской области с дождями в августе было слабовато. Тем не менее, количество выпавших осадков в других регионах позволит в сентябре – начале октября полностью обеспечивать потребности судоходства, а также сельскохозяйственные и бытовые нужды, заверили в ведомстве.
– В августе благодаря сильным дождям приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 134% от нормы, что позволяет выполнять все задачи. А в Нижнекамском водохранилище этот показатель превысил среднемноголетние значения более чем в три раза – такое, по статистике, случается раз в 50 лет. Но эта аномалия поможет в ближайшие недели поддерживать уровень крупнейшего в каскаде Куйбышевского водохранилища на уровне прогнозных значений и даже несколько выше, а также обеспечить стабильную работу всех гидроузлов на Нижней Волге, - отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
Напомним, в настоящее время объем сбросов на Волжской ГЭС составляет 6-5,5 тысячи кубометров в секунду.
Фото пресс-службы Волжской ГЭС
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