В Камышине разыскивают пропавшую неделю назад Оксану Филатову





В городе Камышине Волгоградской области полиция разыскивает пропавшую Оксану Филатову. Как сообщает V102.RU, местная жительница ушла из дома № 47 по улице Серова еще 13 сентября. До настоящего времени о местоположении камышанки ничего не известно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170-175 см.

В день исчезновения Оксана была одета в голубые джинсы, туфли на низкой подошве бежевого цвета. При себе также имела рюкзак черного цвета.

Жителей Камышина, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам полиции: 8(84457) 2-09-09 - дежурная часть МО МВД России «Камышинский» или 02.

Фото: Подсмотрено. Камышин / t.me