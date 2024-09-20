Жители Котельниково уже несколько месяцев безуспешно просят администрацию городского поселения отсыпать щебенкой улицу Паршикова, которая становится непроходимой во время дождей.

- С апреля началась наша переписка с администрацией Котельниково. Потом писали в прокуратуру. Нам пообещали, что сделают отсыпку щебнем до 1 августа. Потом перенесли дату на 1 сентября, а сейчас уже на 1 октября. Если так пойдет и дальше, что мы снова останется без дороги, - рассказала V102.RU местная жительница Ирина Свистунова.

По ее словам, осенью, когда начинаются осадки, дорога к дому становится кошмаром. Улица буквально раскисает и жители вынуждены в прямом смысле месить глину ногами, чтобы добраться на работу или отвезти своих детей в школу и садик.





- У меня сапоги все в глине по щиколотку. Перед работой я должна куда-то бежать и мыть их. Ребенок в школу ходит. Я вынуждена носить ее по нашей улице на руках, потому что она тонет в этой глине. Сейчас я в положении и с ужасом жду осени. Таскать на себе я ее уже не смогу, - рассказывает Ирина.





Летом вся эта грязь засыхает и тогда жители за свой счет нанимают спецтехнику и выравнивают дорогу, которая держится до первых дождей. На улицу Паршикова, по словам жителей, в этот период к их домам не может подъехать скорая помощь.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» протяженность улицы Паршикова в Котельниково составляет около 800 метров. При этом, как поясняют жители, они просят администрацию городского поселения отсыпать щебнем не всю улицу, а только ту ее часть, которая ближе к переулку Восточный. Речь идет об участке длиной примерно 300-400 метров. Половину улицы жители смогли сами забросать битым кирпичом и песком, а оставшаяся часть так и тонет в глине.





Еще в мае этого года жители получили ответ из районной прокуратуры, которую просили провести проверку по факту ненадлежащего состояния дорожного покрытия, а также бездействия администрации городского поселения. Тогда надзорное ведомство сообщило, что обследование улицы Паршикова в Котельниково было проведено совместно с инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Котельниковскому району Волгоградской области. Было установлено, что на участке улица Паршикова-переулок Восточный на проезжей части дороги отсутствует асфальтобетонное покрытие, что противоречит требованиям ГОСТ к автомобильным дорогам и улицам.





- Изложенное свидетельствует о неисполнении администрацией городского поселения возложенных на неё обязанностей по обследованию технического состояния автомобильных дорог и ненадлежащей реализации возложенных на неё обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, что может способствовать совершению дорожно-транспортных происшествий, и создать реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и иных граждан, - такие выводы сделала прокуратура по результатам проверки.

В адрес главы Котельниковского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. На это был дан срок в 1 месяц.

Информагентство 5 сентября текущего года направило редакционный запрос на имя главы городского поселения Андрея Федорова с просьбой прокомментировать ситуацию с ремонтом улицы Паршикова. На данный момент ответ в редакцию не поступил.

Фото Ирины Свистуновой

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»