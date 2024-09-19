



Жители Котово Волгоградской области потрясены трагической историей, произошедшей на местном пруду, где обитает семья белых лебедей с детенышами. Как рассказали V102.RU горожане, самец-лебедь вдруг начал нападать на одного из лебедят, пока не заклевал его до смерти. Жители Котово Волгоградской области потрясены трагической историей, произошедшей на местном пруду, где обитает семья белых лебедей с детенышами. Как рассказали V102.RU горожане, самец-лебедь вдруг начал нападать на одного из лебедят, пока не заклевал его до смерти.

– Мы все рыдаем, – рассказала жительница Котово Ритория. – Люди видели, как лебедь-папа вдруг стал проявлять агрессию к своему же детенышу, загнал его в тину. Еще сегодня утром он был живой, но все-таки отец заклевал его до смерти. Всем очень жалко малыша. Мы их любим, следим за их жизнью и переживаем за них. , – рассказала жительница Котово Ритория. –

По словам котовчан, у пары лебедей было пятеро детенышей. Один из них недавно пропал. Вот и второго не стало. По словам котовчан, у пары лебедей было пятеро детенышей. Один из них недавно пропал. Вот и второго не стало.

Котовчане недоумевают – что стало причиной этой дикой агрессии родителя к своему детенышу? Ведь лебеди считаются образцом верности и крепких «семейных» уз, которые связывают родителей и лебедят. Котовчане недоумевают – что стало причиной этой дикой агрессии родителя к своему детенышу? Ведь лебеди считаются образцом верности и крепких «семейных» уз, которые связывают родителей и лебедят.

Руководитель волгоградского приюта «Птичий остров» Алина Ерина, которую корреспондент V102.RU попросил прокомментировать печальную историю, высказала мнение по поводу этой нестандартной ситуации. Руководитель волгоградского приюта «Птичий остров» Алина Ерина, которую корреспондент V102.RU попросил прокомментировать печальную историю, высказала мнение по поводу этой нестандартной ситуации.

– Такое поведение несвойственно для лебедей, – пояснила специалист. – Наоборот, известно о многих случаях, когда эти птицы не улетали на зимовку, если кто-то из пары или детенышей не мог это сделать с ними. Тогда лебедям приходилось оставаться на зиму и выживать в неблагоприятных погодных условиях. Что касается этого конкретного случая, то я могу предположить, что лебедь проявлял агрессию к детенышу, так как мог почувствовать, например, запах крови. Птица могла быть ранена, но отверстий от того же огнестрела у них не увидишь с первого взгляда – у лебедей такое оперение, что оно закрывает ранки. У нас было много таких случаев, когда привозили подбитых лебедей, у которых внешне не было никаких повреждений. И только после рентгена становилось ясно, что в них стреляли. Вообще, лебеди очень часто становятся целями так называемых «охотников». Так что вполне возможно, что родитель чувствовал кровь и, соответственно, опасность и таким образом защищал свое семейство. Но вполне вероятно, что лебеденок погиб не от того, что его заклевала взрослая птица, а как раз именно от ранения. пояснила специалист

Жители Котово надеются, что эта трагическая история станет, скорее, исключением из доброй истории обитания лебедей на городском пруду. В прошлом году, рассказали котовчане, на водоеме жила семья с восемью детенышами. Глава семейства погиб в схватке с соперником, но самке удалось вырастить и выкормить птенцов в одиночку. Жители Котово надеются, что эта трагическая история станет, скорее, исключением из доброй истории обитания лебедей на городском пруду. В прошлом году, рассказали котовчане, на водоеме жила семья с восемью детенышами. Глава семейства погиб в схватке с соперником, но самке удалось вырастить и выкормить птенцов в одиночку.

Люди помогают птицам, как могут. В прошлом году, например, семья лебедей не смогла вовремя улететь на зимовку из-за детеныша, который еще не мог встать на крыло. Тогда котовчане обратились в МЧС и спасатели прорубали лед на пруду, чтобы оставить птицам хотя бы небольшой пятачок для выживания. Прекрасные птицы покинули пруд, как только детеныш окреп. Люди помогают птицам, как могут. В прошлом году, например, семья лебедей не смогла вовремя улететь на зимовку из-за детеныша, который еще не мог встать на крыло. Тогда котовчане обратились в МЧС и спасатели прорубали лед на пруду, чтобы оставить птицам хотя бы небольшой пятачок для выживания. Прекрасные птицы покинули пруд, как только детеныш окреп.

Скриншот видео Общественный контроль город Котово t.me