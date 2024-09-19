Происшествия

«Мы все ревем»: в Котово обсуждают убийство белого лебедя на местном пруду

Происшествия 19.09.2024 16:31
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19.09.2024 16:31


Жители Котово Волгоградской области потрясены трагической историей, произошедшей на местном пруду, где обитает семья белых лебедей с детенышами. Как рассказали V102.RU горожане, самец-лебедь вдруг начал нападать на одного из лебедят, пока не заклевал его до смерти. 
Мы все рыдаем, – рассказала жительница Котово Ритория. – Люди видели, как лебедь-папа вдруг стал проявлять агрессию к своему же детенышу, загнал его в тину. Еще сегодня утром он был живой, но все-таки отец заклевал его до смерти. Всем очень жалко малыша. Мы их любим, следим за их жизнью и переживаем за них. 
По словам котовчан, у пары лебедей было пятеро детенышей. Один из них недавно пропал. Вот и второго не стало. 
Котовчане недоумевают – что стало причиной этой дикой агрессии родителя к своему детенышу? Ведь лебеди считаются образцом верности и крепких «семейных» уз, которые связывают родителей и лебедят. 
Руководитель волгоградского приюта «Птичий остров» Алина Ерина, которую корреспондент V102.RU попросил прокомментировать печальную историю, высказала мнение по поводу этой нестандартной ситуации. 
– Такое поведение несвойственно для лебедей, – пояснила специалист. – Наоборот, известно о многих случаях, когда эти птицы не улетали на зимовку, если кто-то из пары или детенышей не мог это сделать с ними. Тогда лебедям приходилось оставаться на зиму и выживать в неблагоприятных погодных условиях. Что касается этого конкретного случая, то я могу предположить, что лебедь проявлял агрессию к детенышу, так как мог почувствовать, например, запах крови. Птица могла быть ранена, но отверстий от того же огнестрела у них не увидишь с первого взгляда – у лебедей такое оперение, что оно закрывает ранки. У нас было много таких случаев, когда привозили подбитых лебедей, у которых внешне не было никаких повреждений. И только после рентгена становилось ясно, что в них стреляли. Вообще, лебеди очень часто становятся целями так называемых «охотников». Так что вполне возможно, что родитель чувствовал кровь и, соответственно, опасность и таким образом защищал свое семейство. Но вполне вероятно, что лебеденок погиб не от того, что его заклевала взрослая птица, а как раз именно от ранения. 
Жители Котово надеются, что эта трагическая история станет, скорее, исключением из доброй истории обитания лебедей на городском пруду. В прошлом году, рассказали котовчане, на водоеме жила семья с восемью детенышами. Глава семейства погиб в схватке с соперником, но самке удалось вырастить и выкормить птенцов в одиночку. 
Люди помогают птицам, как могут. В прошлом году, например, семья лебедей не смогла вовремя улететь на зимовку из-за детеныша, который еще не мог встать на крыло. Тогда котовчане обратились в МЧС и спасатели прорубали лед на пруду, чтобы оставить птицам хотя бы небольшой пятачок для выживания. Прекрасные птицы покинули пруд, как только детеныш окреп. 
Скриншот видео Общественный контроль город Котово t.me

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