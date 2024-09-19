ФАС не указ: цены на масло и хлеб снова выросли в Волгоградской области

Экономика 19.09.2024 11:48
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19.09.2024 11:48
В Волгоградской области за прошедшую неделю вновь выросли цены на некоторые продукты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, в очередной раз подорожали молоко – на 2,65% (76,19 рублей за литр), сливочное масло – на 3,11% (839,31 рубля за кг). Также прибавило в цене подсолнечное масло – на 0,65% (119,56 рубля за литр). На 1,71% подорожал и хлеб, изготовленный из смеси ржаной и пшеничной муки (67,68 рубля за кг).
При этом, напомним, ранее в ФАС РФ запросили от производителей молока и сливочного масла информацию о намерении изменять цены и обязали их обосновывать их перед каждым повышением. За необоснованный рост цен ведомство пригрозило мерами антимонопольного реагирования.
Но не только масло, молоко и хлеб подорожали в Волгоградской области. На минувшей неделе отмечен и заметный рост стоимости детских продуктов питания. Например, консервы овощные для этой категории потребителей подорожали сразу на 7 (!) процентов. Средняя цена на сухие молочные смеси увеличилась почти на 4% - до 1035 рублей за килограмм. Также подорожал чай – на 2,27% (до 886 рублей за кг), бананы – на 2,38% (128,58 рубля за кг).
А вот гречка подешевела на 0,5% (56,12 рубля). Также снизились цены на несколько видов овощей. Рекордсменом по снижению стоимости стала капуста – на 9,65% за неделю. Средняя цена килограмма капусты опустилась до 40,57 рубля за кг. А вот огурцы подорожали за неделю почти на 3% - до 90,34 рубля.
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