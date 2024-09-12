Экономика

Цены на масло в Волгоградской области ФАС взяла на карандаш

Экономика 12.09.2024 15:57
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12.09.2024 15:57


ФАС России направила письма крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, предприятия должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года.

На основе полученных данных служба проведет анализ. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, предупредили в антимонопольной службе.

Напомним, в конце августа в Волгоградской области выросли цены на хлебные и макаронные изделия. Сегодня, 12 сентября, Волгоградстат сообщил о подорожании сливочного масла

Фото V102.RU

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