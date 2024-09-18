Происшествия

Под Волгоградом столкнулись три автомобиля: четверо раненых

Происшествия 18.09.2024 11:37
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18.09.2024 11:37


В Камышинском районе Волгоградской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась 17 сентября в 6-10 ч. на 525 км. автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»
- Автомобиль Opel Zafira столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. От удара Opel вынесло на Ford Focus. В результате травмы получили четыре человека – водитель Opel, а также водитель и двое пассажиров Ford, - рассказали в правоохранительных органах.
Пострадавшие госпитализированы. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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