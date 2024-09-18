Происшествия

В ЖК «Комарово» в Волгограде полыхала лесопосадка

Происшествия 18.09.2024 08:54
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18.09.2024 08:54




В Советском районе Волгограда накануне поздно вечером потушили горящую лесопосадку. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о происшествии поступил 17 сентября в 22-38 ч. 
- Горела сухая растительность на площади 800 кв.м. Пожарно -спасательные подразделения 4-й ПСЧ ликвидировали горение в 22:51. Погибших и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве. 
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём, добавили в ведомстве.
По словам очевидцев, огонь полыхал в ЖК «Комарово» рядом с улицами Казахская и Ивановская. 
Напомним, V102.RU также сообщало о горевшей 17 сентября лесопосадке около станицы Преображенская Киквидзенского района. 
Фото Волгоград с огоньком t.me

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