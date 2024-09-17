В Волгоградской области около райцентра горит лесопосадка

Происшествия 17.09.2024 16:42
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17.09.2024 16:42
В Киквидзенском районе Волгоградской области вспыхнула лесопосадка рядом с райцентром – станицей Преображенская. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в настоящее время возгорание ликвидируют расчеты МЧС.
Информация уточняется.
Видео и фото Подслушано Киквидзе VK.com
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