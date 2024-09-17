Сергей Б. возглавляя один из офисов ООО «Верный Выбор» в Волгограде, в составе организованной группы, инициировал конфликтные ситуации на автодорогах, так называемые «автоподставы», в результате которых составлялись документы о ДТП с дальнейшим их направлением в страховые компании.

Бывший руководитель ООО «Верный выбор» возместит более 7 миллионов рублей ПАО «Росгосстрах» за совершение мошенничества при оформлении ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,