Расследования 17.09.2024 22:02
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17.09.2024 22:02
Бывший руководитель ООО «Верный выбор» возместит более 7 миллионов рублей ПАО «Росгосстрах» за совершение мошенничества при оформлении ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Сергей Б. возглавляя один из офисов ООО «Верный Выбор» в Волгограде, в составе организованной группы, инициировал конфликтные ситуации на автодорогах, так называемые «автоподставы», в результате которых составлялись документы о ДТП с дальнейшим их направлением в страховые компании.
Своими преступными действиями Сергей Б. совершил хищение денежных средств, в том числе и у ПАО СК «Росгосстрах». Приговором Центрального районного суда Волгограда Сергей Б. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159.5 УК РФ. Однако причиненный преступлением ущерб ответчиком до настоящего времени ПАО СК «Росгосстрах» в полном объеме не возмещен.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда с бывшего руководителя фирмы в пользу ПАО СК «Росгосстрах» взыскан ущерб, причиненный преступлением в размере 7 440 467 рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, в Волгограде несколько лет назад разразился скандал, связанный с деятельностью фирм «Верный выбор» и «Приоритет». Компании были аффилированы с несколькими теперь уже бывшими депутатами Волгоградской городской думы, которых судят за создание ОПГ в сфере автострахования.
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