Власти Саратова выделят 17 млн на ремонт высотки после атаки БпЛА





В Саратовской области правительство выделит 17 миллионов рублей из резервного фонда на восстановление высотки Volga Sky в областном центре. Многоквартирный дом пострадал 26 августа в результате атаки беспилотника. Об этом 16 сентября сообщило ИА «СарИнформ».

– Постановление о выделении денег подписал губернатор Роман Бусаргин, – передает саратовское издание. – Согласно документу, 12,8 миллиона направят на восстановление фасада здания, еще 4,2 миллиона – на ремонт лифтов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на высотку в Саратове пострадали три человека, одна женщина скончалась в больнице.