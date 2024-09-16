Федеральные новости

Власти Саратова выделят 17 млн на ремонт высотки после атаки БпЛА

Федеральные новости 16.09.2024 15:01
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16.09.2024 15:01


В Саратовской области правительство выделит 17 миллионов рублей из резервного фонда на восстановление высотки Volga Sky в областном центре. Многоквартирный дом пострадал 26 августа в результате атаки беспилотника. Об этом 16 сентября сообщило ИА «СарИнформ».

Постановление о выделении денег подписал губернатор Роман Бусаргин, – передает саратовское издание. – Согласно документу, 12,8 миллиона направят на восстановление фасада здания, еще 4,2 миллиона – на ремонт лифтов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на высотку в Саратове пострадали три человека, одна женщина скончалась в больнице. 

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