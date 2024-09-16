Эксперты назвали среднюю сумму, которую тратили жители Волгоградской области в 2023 году на оплату услуг ЖКХ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные РИА Рейтинг, волгоградский регион занял 43-е место в исследовании с показателем в 4775 рублей. Именно столько, утверждают аналитики, платили волгоградцы за коммунальные услуги в прошлом году. Это составляет 9,6% от средних доходов семьи.

Любопытно, что эксперты утверждают, будто размер средней оплаты за коммунальные услуги снизился в 2023 году на 0,9%. Они объясняют это тем, что тарифы на коммуналку были подняты досрочно в декабре 2022 года. Также одной из причин снижения трат россиян на ЖКХ стала «позитивная динамика доходов и расходов населения».

Между тем, самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей - порядка 6,3% - сложилась в Астраханской области (3667 рублей), самая высокая – в Чукотском автономном округе - около 14% (9299 рублей). А больше всех в физическом выражении платили за коммуналку жители Магаданской области – более 10 тысяч рублей в месяц.

В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей.

В текущем году в РФ впервые за полтора года произошло увеличение тарифов на ЖКУ в среднем на 10%. При этом эксперты ожидают и роста потребительских расходов сопоставимыми темпами. Таким образом, доля расходов на ЖКУ не должна существенно измениться, сделали вывод аналитики.