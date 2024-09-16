Происшествия

Житель Волжского зверски убил свою собаку на глазах соседей

Происшествия 16.09.2024 11:30
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16.09.2024 11:30


В Волжском полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, дачники одного из СНТ позвонили в полицию и рассказали о том, что их сосед зверски избивает свою собаку. 
Правоохранители задержали 51-летнего ранее судимого местного жителя. Он признался, что стал бить свою собаку лопатой и ногой из-за того, что она задушила петуха. Несчастное животное погибло. 
В отношении жестокого волжанина возбуждено уголовное дело по  ст. 245 УК РФ.

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