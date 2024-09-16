Житель Волжского зверски убил свою собаку на глазах соседей

Происшествия 16.09.2024 11:30
0
16.09.2024 11:30
В Волжском полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, дачники одного из СНТ позвонили в полицию и рассказали о том, что их сосед зверски избивает свою собаку.
Правоохранители задержали 51-летнего ранее судимого местного жителя. Он признался, что стал бить свою собаку лопатой и ногой из-за того, что она задушила петуха. Несчастное животное погибло.
В отношении жестокого волжанина возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ.
Под Волгоградом загорелся строящийся дом ЖК16.09.2024 12:16
Происшествия 16.09.2024 12:16
В Волгограде 3-летний ребенок попал под колеса иномарки16.09.2024 11:15
Происшествия 16.09.2024 11:15
НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видео16.09.2024 09:28
Происшествия 16.09.2024 09:28
Волгоградских спасателей направили в ЛНР для тушения пожаров15.09.2024 22:58
Происшествия 15.09.2024 22:58
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской области15.09.2024 10:35
Происшествия 15.09.2024 10:35
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видео15.09.2024 09:26
Происшествия 15.09.2024 09:26
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овец15.09.2024 08:25
Происшествия 15.09.2024 08:25
В Котово пожарные отбили огонь от частных домов14.09.2024 19:49
Происшествия 14.09.2024 19:49
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»14.09.2024 17:42
Происшествия 14.09.2024 17:42
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»14.09.2024 16:31
Происшествия 14.09.2024 16:31
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницы14.09.2024 15:07
Происшествия 14.09.2024 15:07
В Волгоградской области в пожаре погиб 61-летний мужчина14.09.2024 12:51
Происшествия 14.09.2024 12:51
В Волгограде ночью 15-летний мотоциклист протаранил «Газель»14.09.2024 09:39
Происшествия 14.09.2024 09:39
В Волгограде ликвидировали ландшафтный пожар возле СНТ13.09.2024 19:31
Происшествия 13.09.2024 19:31
Эпичное ДТП с искрящимся Ford на Шоссе Авиаторов в Волгограде попало на видео13.09.2024 19:02
Происшествия 13.09.2024 19:02