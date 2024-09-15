Спорт

Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»

Спорт 15.09.2024 11:19
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15.09.2024 11:19


Денис Бояринцев и Роберт Морено на пресс-конференции после матча десятого тура Первой лиги между «Сочи» и «Ротором» (0:0) накануне, 14 сентября, подвели итоги встречи, сообщает V102.RU.
Главный тренер волгоградского клуба похвалил своих подопечных за игру в обороне.
- Сложный матч для обеих команд. Честно говоря, качество поля удивило тоже в Сочи. Первый тайм получился такой, более-менее равный, без больших опасных моментов. Наверное, за исключением штрафного, который «Сочи» исполнил неплохо, Никита выручил. У нас больше получалось выходить из-под давления, фланги работали, но мы никак не могли сработать — первое касание под штрафной было совсем плохое. Грамотно играли их защитники, вовремя выходили и немного нас обезоружили, высокую линию пытались поймать. Второй тайм получился посложнее. Конечно, ощутимое преимущество было (у хозяев). Мы хорошо оборонялись, где-то «Сочи» сбился на навал. Ну и, думаю, могли мы в контратаке некоторые моменты получше использовать. Хорошо убегали, когда Морозов отдавал на Прищепу. Могли наказать сочинцев за такой глубокий футбол в нашей обороне. В целом, боевая ничья, — прокомментировал специалист.
Денис Бояринцев объяснил и выход Заурбека Плиева в стартовом составе вместо Максима Швецова на позиции центрального защитника.
- Группа игроков получила неплохую нагрузку в матче с «Уралом». У нас двойной выезд с командами, которые сохранили составы с РПЛ. Поэтому мы распределили сегодня силы - кто-то подгрузился больше, кто-то меньше. Болотов вышел не в основном составе. Ребята получили большую нагрузку, с первых туров играют по 90 минут, поэтому нужна была ротация. Я считаю, что сегодня мы с этими перестановками угадали. Вышедшие ребята хорошо отработали. Дамир Таликин и Заурбек Плиев провели хорошие игры. Это все рабочие моменты, просто освежили игру. Сейчас прилетим в Волгоград, в понедельник уже надо готовиться к домашней игре в пятницу. И там будет определенная ротация. У нас хорошая обойма, достаточно игроков. Можем позволить попробовать каких-то других ребят сейчас, распределив нагрузку, - рассказал главный тренер «Ротора».

Роберт Морено остался разочарован итоговым результатом.
- Сложный матч, но мы думали, что так и будет, потому что играли против команды, которая хорошо и предельно собрано действует в обороне. Первый тайм был, можно сказать, равный. Во второй половине мы превосходили соперника, но не смогли воспользоваться преимуществом. Конечно, ничья, особенно дома, это недостаточно. Мы планировали набрать три очка, однако теперь нам предстоит провести много матчей. Мы продолжим свою работу и будем тренироваться предельно собрано, с вниманием и желанием побеждать в каждом поединке, — заявил испанский специалист.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» и ФК «Сочи» VK.com (архив)

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