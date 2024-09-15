Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»

- Сложный матч для обеих команд. Честно говоря, качество поля удивило тоже в Сочи. Первый тайм получился такой, более-менее равный, без больших опасных моментов. Наверное, за исключением штрафного, который «Сочи» исполнил неплохо, Никита выручил. У нас больше получалось выходить из-под давления, фланги работали, но мы никак не могли сработать — первое касание под штрафной было совсем плохое. Грамотно играли их защитники, вовремя выходили и немного нас обезоружили, высокую линию пытались поймать. Второй тайм получился посложнее. Конечно, ощутимое преимущество было (у хозяев). Мы хорошо оборонялись, где-то «Сочи» сбился на навал. Ну и, думаю, могли мы в контратаке некоторые моменты получше использовать. Хорошо убегали, когда Морозов отдавал на Прищепу. Могли наказать сочинцев за такой глубокий футбол в нашей обороне. В целом, боевая ничья, — прокомментировал специалист.
Денис Бояринцев объяснил и выход Заурбека Плиева в стартовом составе вместо Максима Швецова на позиции центрального защитника.
- Группа игроков получила неплохую нагрузку в матче с «Уралом». У нас двойной выезд с командами, которые сохранили составы с РПЛ. Поэтому мы распределили сегодня силы - кто-то подгрузился больше, кто-то меньше. Болотов вышел не в основном составе. Ребята получили большую нагрузку, с первых туров играют по 90 минут, поэтому нужна была ротация. Я считаю, что сегодня мы с этими перестановками угадали. Вышедшие ребята хорошо отработали. Дамир Таликин и Заурбек Плиев провели хорошие игры. Это все рабочие моменты, просто освежили игру. Сейчас прилетим в Волгоград, в понедельник уже надо готовиться к домашней игре в пятницу. И там будет определенная ротация. У нас хорошая обойма, достаточно игроков. Можем позволить попробовать каких-то других ребят сейчас, распределив нагрузку, - рассказал главный тренер «Ротора».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» и ФК «Сочи» VK.com (архив)