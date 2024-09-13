В Дзержинском районе Волгограда на ул. Шоссе Авиаторов минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Ford Mondeo. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель седана на полной скорости врезался в ограждение. Эпичное ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





Как стало известно ИА «Высота 102», ДТП произошло около трех часов ночи 13 сентября.

– 37-летний водитель, двигаясь по Шоссе Авиаторов со стороны проезда Таймырский в сторону переулка Лесной, напротив дома №123 по улице Ленина в рабочем поселке Гумрак не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде разделительного островка, – прокомментировали происшествие в главке полиции. – После удара автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение.

К счастью, водителю седана удалось избежать тяжелых травм. Мужчина был доставлен в больницу №25 бригадой медиков.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области