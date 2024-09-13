Происшествия

Эпичное ДТП с искрящимся Ford на Шоссе Авиаторов в Волгограде попало на видео

Происшествия 13.09.2024 19:02
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13.09.2024 19:02


В Дзержинском районе Волгограда на ул. Шоссе Авиаторов минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Ford Mondeo. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель седана на полной скорости врезался в ограждение. Эпичное ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



Как стало известно ИА «Высота 102», ДТП произошло около трех часов ночи 13 сентября. 

37-летний водитель, двигаясь по Шоссе Авиаторов со стороны проезда Таймырский в сторону переулка Лесной, напротив дома №123 по улице Ленина в рабочем поселке Гумрак не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде разделительного островка, – прокомментировали происшествие в главке полиции. – После удара автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение.

К счастью, водителю седана удалось избежать тяжелых травм. Мужчина был доставлен в больницу №25 бригадой медиков.   

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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