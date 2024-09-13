Происшествия

В Волгограде пожар в пойме Мокрой Мечётки подобрался вплотную к частным домам

Происшествия 13.09.2024 17:37
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13.09.2024 17:37


13 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Пламя вот уже несколько часов бушует в пойме реки Мокрая Мечётка, неподалёку посёлка Вишнёвая балка. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте работают расчёты пожарных, однако из-за сильного ветра огонь обуздать так и не удалось.



- Это какой-то апокалипсис. Никто не может ничего сделать. Огонь идёт стеной. У нас на ул. Кравченко уже загорелись дома. От администрации никого нет. На наши звонки никто не реагирует. Мы до последнего пытались сами отстоять свои постройки. Но сейчас это уже стало опасно. Я не знаю, что делать, похоже, мы все сгорим, — рассказала собственница одного из участков по имени Ирина.

Напомним, ранее сегодня редакция уже сообщала о пожаре в Вишнёвой балке. Тогда в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что здесь горит сухая трава. При этом на 15:28 специалисты отмечали, что сил и средств на месте ЧП достаточно и угрозы постройкам нет. В настоящее время редакция запросила дополнительную информацию у спасателей, однако на момент публикации материала комментарий от ведомства так и не поступил.

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