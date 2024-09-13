Волгоградец трижды сменил фамилию, чтобы не отдавать долги

Приставы вычислили жителя Волгограда, который не хотел отдавать долги и платить налоги, поэтому трижды сменил фамилию. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в итоге мужчину нашли и заставили оплатить задолженность на общую сумму 100 тысяч рублей, арестовав принадлежащий ему автомобиль.

Такую сумму должник накопил, так как не платил налоги, штрафы ГИБДД и не отдавал долг кредитору — физическому лицу. Вместо того, чтобы решить проблему, мужчина предпочел скрываться.

- Он трижды поменял фамилию, причем за короткий срок, из-за чего ответы на запросы в контролирующие и регистрирующие органы, позволяющие установить имущественное положение гражданина, приходили отрицательные, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Однако долго обманывать систему у него не получилось. Приставы узнали о наличии в собственности гражданина автомобиля Volkswagen Passat и арестовали иномарку. В итоге волгоградец через сутки после этого оплатил имевшуюся задолженность в полном объеме. Автомобиль ему вернули.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области