



Сегодня, 12 сентября, в ФОК имени Левона Акопяна в Волгограде «Динамо-Синара» провело первый домашний матч в новом сезоне Суперлиги. Как сообщает корреспондент V102.RU, поединок закончился ничьей - 27:27. Хотя у волгоградок был шанс одержать победу, если бы не смазанная концовка противостояния. Сегодня, 12 сентября, в ФОК имени Левона Акопяна в Волгограде «Динамо-Синара» провело первый домашний матч в новом сезоне Суперлиги. Как сообщает корреспондент V102.RU, поединок закончился ничьей - 27:27. Хотя у волгоградок был шанс одержать победу, если бы не смазанная концовка противостояния.

Для болельщиков, с которыми спортсменки не виделись на родной площадке несколько месяцев, организаторы устроили теплый прием. Для болельщиков, с которыми спортсменки не виделись на родной площадке несколько месяцев, организаторы устроили теплый прием.





На стадионе, расположенном рядом с физкультурным комплексом, для преданных было устроено чаепитие с самоваром и печеньем. Любители гандбола и обычные зрители с удовольствием фотографировались с талисманом «Синары» - пантерой Диной. А для тех, кому не достались билеты на матч, организовали прямую трансляцию игры на большом телеэкране, установленном на площадке рядом с физкультурным комплексом. На стадионе, расположенном рядом с физкультурным комплексом, для преданных было устроено чаепитие с самоваром и печеньем. Любители гандбола и обычные зрители с удовольствием фотографировались с талисманом «Синары» - пантерой Диной. А для тех, кому не достались билеты на матч, организовали прямую трансляцию игры на большом телеэкране, установленном на площадке рядом с физкультурным комплексом.





Бодрый тон в первом тайме задали гандболистки «Лады», которые и открыли счет. Однако динамовки быстро отыгрались и во многом благодаря Анастасии Шкитиной, с которой не могла справиться тольяттинская оборона в стартовом отрезке. Анастасия отлично работала на правом фланге, выбегая на рандеву с вратарем и точно отправляя мячи в сетку. В дебюте матча она принесла таким образом четыре очка подряд своей команде. «Лада» же на восьмой минуте сравняла и сделала счет 4:4 , а вскоре тольяттинские исполнительницы вырвались вперед. Но явного преимущества у обеих команд не было, а на арене наблюдалась равная и ожесточенная борьба на каждом участке площадки. Бодрый тон в первом тайме задали гандболистки «Лады», которые и открыли счет. Однако динамовки быстро отыгрались и во многом благодаря Анастасии Шкитиной, с которой не могла справиться тольяттинская оборона в стартовом отрезке. Анастасия отлично работала на правом фланге, выбегая на рандеву с вратарем и точно отправляя мячи в сетку. В дебюте матча она принесла таким образом четыре очка подряд своей команде. «Лада» же на восьмой минуте сравняла и сделала счет 4:4 , а вскоре тольяттинские исполнительницы вырвались вперед. Но явного преимущества у обеих команд не было, а на арене наблюдалась равная и ожесточенная борьба на каждом участке площадки.





Вторую половину «Синара» начала более уверенно. Несколько быстрых атак завершились точными бросками, и одно время бело-голубые даже вели с разницей в три мяча. Но далеко оторваться от оппоненток волгоградки так и не смогли. Тем более, что гостьи не собирались сдаваться. Наоборот, им удалось взять себя в руки и наверстать отставание. В концовке динамовкам не хватило удачи и того задора, с которым они начинали вторую половину встречи. К сожалению, при счете 27:25 в пользу «Синары» не реализовала семиметровый Анастасия Шкитина за пять минут до финальной сирены. Эта неудача хозяек придала силы соперницам, которым удалось прибавить в решающий момент. При этом у динамовок последние восемь минут оказались «сухими» - им ни разу не покорились чужие ворота. Вторую половину «Синара» начала более уверенно. Несколько быстрых атак завершились точными бросками, и одно время бело-голубые даже вели с разницей в три мяча. Но далеко оторваться от оппоненток волгоградки так и не смогли. Тем более, что гостьи не собирались сдаваться. Наоборот, им удалось взять себя в руки и наверстать отставание. В концовке динамовкам не хватило удачи и того задора, с которым они начинали вторую половину встречи. К сожалению, при счете 27:25 в пользу «Синары» не реализовала семиметровый Анастасия Шкитина за пять минут до финальной сирены. Эта неудача хозяек придала силы соперницам, которым удалось прибавить в решающий момент. При этом у динамовок последние восемь минут оказались «сухими» - им ни разу не покорились чужие ворота.

В конце первого тайма, когда, казалось, соперники могли уйти в раздевалки с равным счетом после гола капитана бело-голубых Софьи Васильевой, в последнюю минуту «Лада» успела провести результативную атаку и все-таки вырвалась вперед на один мяч - 15:14.Дожать соперниц волгоградкам не удалось. Зато «Лада» получила великолепный шанс за несколько секунд до окончания поединка реализовать пенальти, чем они воспользовались. Главный тренер хозяек Евгений Дмитриев после пропущенного мяча пытался увеличить шансы на сегодняшнюю викторию взятым тайм-аутом, но нашим девушкам банально не хватило времени исполнить полученные установки до результативного завершения. В итоге поединок закончился со счетом 27:27. Анастасия Шкитина снова стала лучшим бомбардиром коллектива с девятью попаданиями.Таким образом, это уже вторая ничья «Динамо-Синары» в новом сезоне, которая принесла им еще один заработанный балл в турнирной таблице.Конечно, динамовским болельщикам, которые поддерживают команду в разных ситуациях, хотелось увидеть первую домашнюю победу родного клуба. Но пока «Синара» идет без поражений, а разбор ошибок и работа над ними еще впереди.