Федеральные новости

Глава СПЧ предложил пополнить ряды ВС РФ за счёт всеобщего призыва

Федеральные новости 12.09.2024 17:16
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12.09.2024 17:16


Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с предложением ввести всеобщий призыв в армию. Как сообщает ИА «Высота 102», инициатива общественника подразумевает увеличение объёмов проходящих военную службу срочников за счёт молодых людей, имеющих сейчас отсрочку по состоянию здоровья.

- Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек, независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем), должен пройти через армию, - приводит слова главы СПЧ «Парламентская газета».

Кроме того, правозащитник подчеркнул, что от военных расходов России во многом зависит будущее нашей страны, поэтому общественности не стоит переживать из-за роста соответствующих бюджетных трат.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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