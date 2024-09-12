«Степь рядом никто не тушит»: пожар у поселка Центральный-2 в Волгограде угрожает жилым домам

Сильный пожар бушует вблизи поселка Центральный-2 в Советском районе Волгограда. Как сообщают V102.RU местные жители, из-за сильного ветра огонь может перекинуться на их дома, которые находятся поблизости.





- На улице Виноградная уже горит нежилой дом. Пожар пришел со степи, которую никто не тушит. Рядом находится федеральная трасса на Ростов, - сообщили жители поселка.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в Советском районе отдельными очагами горит трава близи СНТ «Центральный». Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в оперативные службы в 11:40.

- Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части на месте, приступили к тушению, - сообщили в региональном МЧС.

При этом местные жители подчеркивают, что на месте находится лишь один пожарный расчет. Люди опасаются, что сил МЧС не хватит на то, чтобы остановить пламя.

Информация уточняется в главке МЧС по Волгоградской области.





Видео: читатели ИА «Высота 102»