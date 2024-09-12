В Сети стало распространяться видео с избиением взрослого мужчины подростком в Тракторозаводском районе Волгограда. Несовершеннолетний набросился с кулаками на незнакомца из-за надуманного конфликта.





По не подтвержденной официально информации, 16-летний подросток напал на 41-летнего мужчину, который сидел на лавочке в одном из дворов на севере Волгограда. На кадрах, несовершеннолетний вместе со своим другом, который снимает происходящее на телефон, подходит к незнакомому мужчине, прося закурить, а после — пускает в дело кулаки, не удовлетворившись ответом.

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что участники конфликта уже установлены.

— На кадрах распространенной 12 сентября 2024 года в соцсетях видеозаписи было запечатлено, как в Тракторозаводском районе Волгограда подростком совершаются противоправные действия в отношении взрослого мужчины, — прокомментировали информагентству в областном главке МВД.

Уточняется, что сотрудниками МВД изучены все обстоятельства произошедшего.

— Несовершеннолетний и его законные представители находятся в подразделении полиции. По данному факту проводится проверка, — добавили в силовом ведомстве.

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», любитель провокаций и лишнего шума вокруг себя — 14-летний ученик школы № 1 Тракторозаводского района. Ранее подросток проблем с законом не имел, на учетах не состоял.

Напомним, полиция установила личность подростков, избивших сверстника из-за длинных волос. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что один человек пострадал в массовой драке у ТЦ в Волгограде.

Видео: «Волгоград» / t.me