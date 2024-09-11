Полиция установила личность подростков, избивших сверстника из-за длинных волос

В Тракторозаводском районе Волгограда группа подростков засняли на видео избиение сверстника из-за прически. Полицейские уже установили личности всех участников инцидента, по данному факту проводится проверка.

По информации ГУ МВД России по региону, избиение произошло 7 сентября в микрорайоне Спартановка. Видео с жестокими кадрами распространилось в социальных сетях.

- Накануне на кадрах распространённой в социальных сетях видеозаписи было запечатлено, как в микрорайоне у дома по улице Николая Отрады совершены противоправные действия в отношении молодого человека. В настоящее время сотрудниками полиции изучены все обстоятельства, - отметили в ведомстве.

К слову, в полицию от самого пострадавшего обращений не поступало.