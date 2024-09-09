Спорт

Сестры Антоновы из Волгограда завоевали по бронзе на турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге

Спорт 09.09.2024 09:31
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09.09.2024 09:31


Волгоградские дзюдоисты Илья Григорьев и сестры Антоновы — Дарья и Анастасия стали призерами турнира «Кубок Александра Корнеева» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие 292 спортсмена из 28 регионов России, сообщает V102.RU.
 
Григорьев стал чемпионом в весовой категории до 100 кг. Представитель динамовской школы дзюдо на пути к золоту обыграл четырех соперников. В полуфинале Илья оказался сильнее Артёма Фотуйма из Питера, а в поединке за титул превзошел дагестанца Сергея Гаджиева.
 
Другая динамовская воспитанница Дарья Антонова в весовом разделе до 70 кг стала обладательницей бронзы. Дзюдоистка уверенно преодолела групповую стадию и дошла до полуфинала, где уступила Дарье Головиновой из Северной столицы. Но в противостоянии за третье место Антонова выиграла у Ксении Дворниковой и заслуженно взошла на пьедестал почета.
 
Анастасия Антонова в весовой категории до 78 кг также вышла в полуфинальную стадию, однако проиграла в этом раунде Кристине Коноваловой из Рязани. Зато в схватке за бронзу спортсменка из Волгоградской области за 35 секунд справилась с москвичкой Софьей Вечерниной.
 
Отметим, что 14-15 сентября в Волгоградской Академии Физической культуры состоится финал «Динамовской лиги по дзюдо —2024» в возрастной категории до 18 лет среди юношей и девушек на призы председателя общества «Динамо». В церемонии открытия, которая пройдет 14 сентября, примут участие заместитель председателя Общества «Динамо» С.Гусаров, руководство ВООО «Динамо», представители Волгоградской областной федерации дзюдо и другие почетные гости. 
 
Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области
 

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