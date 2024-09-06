Происшествия

Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видео

Происшествия 06.09.2024 09:58
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06.09.2024 09:58


Массовая авария с участием трех легковушек и опоры освещения произошла в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось утром напротив дома №45 по улице Карбышева.



Первоначально столкнулись Škoda Octavia и Kia Rio. Затем корейская иномарка от удара совершила наезд на световую опору и автомобиль Mitsubishi Outlander. Вторую часть ДТП с бетонным столбом и кроссовером записал видеорегистратор. На записи видно, что опора рухнула на иномарку.

Медицинская помощь понадобилась водителю Kia Rio.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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