Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видео

Массовая авария с участием трех легковушек и опоры освещения произошла в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось утром напротив дома №45 по улице Карбышева.





Первоначально столкнулись Škoda Octavia и Kia Rio. Затем корейская иномарка от удара совершила наезд на световую опору и автомобиль Mitsubishi Outlander. Вторую часть ДТП с бетонным столбом и кроссовером записал видеорегистратор. На записи видно, что опора рухнула на иномарку.

Медицинская помощь понадобилась водителю Kia Rio.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области