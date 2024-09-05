Происшествия

Беглому волжанину без прав грозит арест за «паровозик» на светофоре

Происшествия 05.09.2024 18:38
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05.09.2024 18:38


В Волжском Волгоградской области нашли водителя, взявшего на таран три машины на светофоре, а после подавшегося в бега. 



— Личность и местонахождение нарушителя было установлено. Его доставили в подразделение полиции. Выяснилось, что водительского удостоверения у 32-летнего волжанина нет, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Инцидент произошел 3 сентября на проспекте имени В. И. Ленина. Уточняется, что в отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему грозит крупный денежный и до 15 суток ареста за оставление места аварии.  

В свое оправдание водитель Volkswagen Golf пояснил, что у машины отказали тормоза, а сбежал он, потому что банально испугался ответственности. 

Напомним, СК возбудил дело на дравшихся с полицией волгоградцев. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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