В Волгограде автобусный парк заплатит крупную сумму за подбитую Toyota





Компенсацию за нанесенный ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия удалось отсудить с ООО «Волгоградский автобусный парк» водителю Toyota. Как сообщает V102.RU, автобусный парк теперь должен заплатить за восстановление искореженной иномарки почти 790 тысяч рублей.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Toyota столкнулась с автобусом марки «ЛиАЗ 5256» по вине водителя автобуса. В результате ДТП иномарка получила механические повреждения. Страховой компанией водителю была выплачена компенсация в размере 400 тысяч рублей.

Для определения стоимости ремонта автомобиля волгоградец также обратился к независимому эксперту, который оценил его в 1 234 500 рублей.

- Решением районного суда с ООО «Волгоградский автобусный парк» в пользу владельца взысканы: материальный ущерб в размере 769 371 рубля, расходы по оплате услуг оценки - 6 000 рублей и судебные расходы – 14 142 рубля, - уточнили в пресс-службе суда Дзержинского района.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: пресс-службе суда Дзержинского района