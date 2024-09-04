В Волгограде возникла потребность в крови 2 и 4 групп

Здравоохранение 04.09.2024 08:30
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04.09.2024 08:30
В Волгоградском областном центре крови отчитались о запасах жизненно важного компонента. Как сообщили V102.RU в учреждении, в настоящий момент в наличии есть все группы крови, которая необходима для спасения жизней пациентов в экстренных ситуациях. Однако все же фиксируется повышенная потребность в крови 2,3 и 4 групп крови с отрицательным резусом.
В достаточном количестве присутствует кровь 2 и 3 групп с положительным резус-фактором. А вот по позициям 1 и 4 групп крови с положительным резусом запасы необходимо пополнить.
Изменить ситуацию к лучшему могут доноры, а также все желающие поделиться своей кровью с нуждающимися в переливании.
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