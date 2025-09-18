Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской области





Напряженной признали эпидемиологическую ситуацию по бруцеллезу в Волгоградской области. Накануне, 17 сентября, в администрации региона состоялось внеплановое заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсуждался этот вопрос. Поводом стал рост заболеваемости этой опасной инфекцией. Так, за август-сентябрь текущего года среди населения области выявлено 12 случаев заболевания бруцеллезом, в том числе 4 – среди детей.

Заболевшие заражались после употребления сырого молока и молочной продукции, которые приобретались у частных лиц, в том числе в местах несанкционированной торговли.



По результатам заседания были даны конкретные поручения ведомствам и службам, органам исполнительной власти, местного самоуправления и хозяйствующим субъектам для проведения мероприятий, направленные на ликвидацию очагов заболевания и профилактические меры.





