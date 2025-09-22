В ЦПКиО начался демонтаж «Свадебной карусели»





В Волгограде на площадке ЦПКиО специалисты приступили к демонтажу аттракциона «Свадебная карусель». К ноябрю 2025 года он будет перемещён ближе к ярмарочной площадке и главной сцене парка.

- В настоящее время ведется разбор 60 посадочных фигур в виде сказочных животных. Решение о перемещении на другую площадку двухэтажного аттракциона принято дирекцией парка в связи со строительством фонтанного комплекса площадью 1600 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе парка.

Всем снятым элементам будут присвоен свой уникальный номер, что поможет в точности воссоздать объект уже на новом месте. После демонтажа фигур животных рабочие приступят к разборке первого и второго этажей, а также лестничного марша аттракциона. Финиширует данный этап демонтажем кровли.

Отметим, «Свадебная карусель» была установлена в 2023 году.

Фото: ЦПКиО