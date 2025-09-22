Общество

В ЦПКиО начался демонтаж «Свадебной карусели»

22.09.2025 21:16
В Волгограде на площадке ЦПКиО специалисты приступили к демонтажу аттракциона «Свадебная карусель». К ноябрю 2025 года он будет перемещён ближе к ярмарочной площадке и главной сцене парка.

- В настоящее время ведется разбор 60 посадочных фигур в виде сказочных животных. Решение о перемещении на другую площадку двухэтажного аттракциона принято дирекцией парка в связи со строительством фонтанного комплекса площадью 1600 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе парка.

Всем снятым элементам будут присвоен свой уникальный номер, что поможет в точности воссоздать объект уже на новом месте. После демонтажа фигур животных рабочие приступят к разборке первого и второго этажей, а также лестничного марша аттракциона. Финиширует данный этап демонтажем кровли.

Отметим, «Свадебная карусель» была установлена в 2023 году.

Фото: ЦПКиО

Лента новостей

21:16
В ЦПКиО начался демонтаж «Свадебной карусели»Смотреть фотографии
20:33
Под Волгоградом ПФР обязали назначить пенсию матери погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:10
В Волжском опубликованы жуткие кадры наезда маршрутки на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
19:04
42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
Никого не боятся? Создавшие свалку в Волгограде КАМАЗы «засветились» на видео застройщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
17:37
В Михайловке на 20 минут включатся тревожные сиреныСмотреть фотографии
17:30
Амфитеатр, «Волгоград Арена» и не только: 14 необычных мест Волгограда для выездных свадебСмотреть фотографии
17:27
В Волжском прокуратура подтвердила гибель 9-летней школьницы в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:36
Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
16:36
Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцевСмотреть фотографии
16:23
На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
 