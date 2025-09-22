На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублей





В Волгоградской области по сравнению с 2024 годом на 13% выросло количество жителей, задекларировавших доходы свыше 10 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Управлении ФНС России по Волгоградской области. К такому выводу в управлении пришли на основе предварительных данных о представленных жителями региона деклараций по форме 3-НДФЛ за 2024 год.

– Предварительное количество представленных жителями региона деклараций по форме 3-НДФЛ за 2024 год составило более 192 тысяч. Сумма налога, подлежащего доплате в бюджет по представленным декларациям, составила 1,9 млрд рублей, – сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

В УФНС также отмечают, что в Волгоградской области растет финансовая грамотность налогоплательщиков. В связи с этим с каждым годом растет популярность налоговых вычетов, и, соответственно, увеличивается количество граждан, обращающихся за их предоставлением.

– За налоговыми вычетами в этом году обратилось более 112 тыс. граждан, из которых около 20 тыс. физических лиц воспользовались социальными, инвестиционными и имущественными (по приобретению жилья) вычетами в упрощенном бездекларационном порядке, что в 1,7 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года. Сумма налога к возврату составила более 4,2 млрд рублей, – уточняют в налоговой службе.

Налогоплательщикам, которые еще не исполнили обязанность по представлению декларации о доходах за 2024 год, напоминают о необходимости сделать это в кратчайшие сроки. Декларацию нужно предоставить в налоговый орган по месту жительства и произвести уплату налога.

Сдать декларацию можно по-прежнему в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также ее можно направить в налоговый орган в электронном виде, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью. Кроме того, налоговая декларация может быть заполнена с помощью специального программного обеспечения «Декларация 2024», размещенного в разделе «Программные средства».

Налогоплательщики, получившие в 2024 году доходы, с которых налоговыми агентами не удержан НДФЛ, доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, процентов, полученных по вкладам в банках, а также доходы, совокупная сумма налоговых баз по которым превышает 5 млн рублей, уплачивают налог не позднее первого декабря 2025 года на основании налогового уведомления.

Налоговые уведомления об уплате НДФЛ направлены более 44 тыс. граждан, сумма налога к уплате исчислена в размере 1,4 млрд рублей.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!