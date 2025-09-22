218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской области

В Волгоградской области у инспекторов Россельхознадзора возникли вопросы к качеству задекларированной продовольственной пшеницы в количестве 218 тонн из Серафимовичского района. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в декларации отсутствовали сведения результатов испытаний на пестициды.

- При анализе информации, содержащейся в системе ФГИС «Сатурн» установлено, что юридическим лицом при выращивании пшеницы применялся гербицид «Арбалет». Однако согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось, - пояснили в управлении.

Таким образом, неполный перечень показателей безопасности нарушает требование техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Вынесено решение о признании декларации о соответствии недействительной. Предприятию, которое является владельцем зерна, объявлено предостережение.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!