В Волгоградской области задержан местный житель за попытку дать взятку заместителю начальника полиции в Среднеахтубинском районе. Об этом V102.RU сообщили в СУ СКР по региону.

По материалам дела, полицейские с июля этого года проводили в отношении мужчины процессуальную проверку по факту приобретения и хранения наркотических средств в значительном размере.

- Желая избежать уголовной ответственности, фигурант решил передать заместителю начальника полиции незаконное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном СКР.

Примечательно, что взятку мужчина предлагал неоднократно. все происходило в служебном кабинете полицейского. Офицер отказался от денег и сообщил вышестоящему руководству о данном факте.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что взятку пытался дать полицейскому 39-летний житель Волжского. Коррупционное преступление пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Среднеахтубинскому району.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).





