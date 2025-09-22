Общество

РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании Совбеза

Общество 22.09.2025 13:42
22 сентября состоится оперативное совещание Совета безопасности России. Оно должно начаться в 14:00-14:30. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова, во время мероприятия Владимир Путин сделает ряд важных заявлений.

- В середине дня, где-то после 14:00 — 14:30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — приводят слова пресс-секретаря главы государства журналисты.

Отметим, тематика совещания, а также запланированных заявлений в настоящее время не уточняется.

Фото: www.kremlin.ru


