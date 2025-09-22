Общество

Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере Волгограда

Общество 22.09.2025 13:22
0
22.09.2025 13:22




Торговцы сгоревшего в конце августа рынка «Национальный» на улице Михайлова, 3 в Волгограде постепенно возвращаются к работе на новых точках. Как сообщает ИА «Высота 102», восстанавливаются сгоревшие павильоны, также ремонтируется пострадавший от огня магазин «Светофор». Между тем, 22 сентября в распоряжении редакции появилось видео первых минут пожара на рынке. На кадрах видно, как в разгар дня на рынке под крышей павильона появляется дым – предвестник большой беды. 

Согласно опубликованным кадрам, уже в первые минуты после начала задымления испуганные посетители начали покидать торговый объект. Огонь вспыхнул быстро и стал молниеносно распространяться по конструкциям сооружения. 

Напомним, рынок «Национальный» загорелся в субботний день, 30 августа, когда там шла бойкая торговля в преддверии 1 сентября. Огонь не могли потушить до вечера. Лишь чудом обошлось без жертв. Однако пострадали 14 человек.

Предприниматели, торговавшие на рынке, понесли многомиллионные убытки. До сих пор причина разрушительного пожара не озвучена.

Комментарии
