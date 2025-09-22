







Торговцы сгоревшего в конце августа рынка «Национальный» на улице Михайлова, 3 в Волгограде постепенно возвращаются к работе на новых точках. Как сообщает ИА «Высота 102», восстанавливаются сгоревшие павильоны, также ремонтируется пострадавший от огня магазин «Светофор». Между тем, 22 сентября в распоряжении редакции появилось видео первых минут пожара на рынке. На кадрах видно, как в разгар дня на рынке под крышей павильона появляется дым – предвестник большой беды.

Согласно опубликованным кадрам, уже в первые минуты после начала задымления испуганные посетители начали покидать торговый объект. Огонь вспыхнул быстро и стал молниеносно распространяться по конструкциям сооружения.

Напомним, рынок «Национальный» загорелся в субботний день, 30 августа, когда там шла бойкая торговля в преддверии 1 сентября. Огонь не могли потушить до вечера. Лишь чудом обошлось без жертв. Однако пострадали 14 человек.

Предприниматели, торговавшие на рынке, понесли многомиллионные убытки. До сих пор причина разрушительного пожара не озвучена.



