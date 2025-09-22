Общество

В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»

Общество 22.09.2025 19:23
0
22.09.2025 19:23


22 сентября в Волгограде на Мамаевом кургане состоялась официальная церемония закрытия всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В финале соревнований приняли участие 480 юношей и девушек в составе армий «Ока» и «Кама». В рамках мероприятия к ребятам обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Сегодня здесь, на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда, на главной высоте России — Мамаевом кургане, находятся потомки поколения Победителей, прошедшие серьезные испытания в ходе военно-патриотической игры «Зарница», созданной по инициативе нашего Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы — настоящее и будущее России. Вы представляете более чем трехмиллионный коллектив, участвующих в игре, — подчеркнул глава региона.

Также в своей речи руководитель отметил, что благодаря опытным наставникам подрастающее поколение достойно проявляет себя, впитав лучшие качества поколения Победителей.


Благодаря уникальной соревновательной программе участники смогли максимально раскрыть свои физические возможности, навыки тактического мышления, продемонстрировали знания в оказании медицинской помощи, мастерство огневой подготовки и маскировки.

На этот раз победа оказалась за армией «Ока». В номинации «За победу в игре. Основной зачет» в старшей возрастной категории победителем стал отряд «Зарничник 1» из Нижегородской области. В номинации «За победу в игре. Специальный зачет» победу одержал отряд «Центр «ВОИН».


Взвод «Кама 3», куда вошли ребята из Пензенской, Кировской областей и Пермского края, занял третье место за прохождение комбинированного марша. Второе — взвод «Волга 1», сформированный из представителей Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса и Алтайского края. Лучший результат показал взвод «Ахтуба 2» в составе отрядов Волгоградской, Астраханской областей и Республики Адыгея.

Отметим, накануне старт финальной стадии состязания дали первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров. В целом, вместе с отборочными этапами, в 2025 году игры «Зарницы 2.0» объединили 3,1 млн школьников и студентов СПО из 89 регионов России.

Фото: администрация Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.09.2025 18:41
Общество 22.09.2025 18:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2025 17:51
Общество 22.09.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 17:37
Общество 22.09.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 17:30
Общество 22.09.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 15:56
Общество 22.09.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 14:36
Общество 22.09.2025 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 14:33
Общество 22.09.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 14:01
Общество 22.09.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 13:42
Общество 22.09.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 13:22
Общество 22.09.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 11:35
Общество 22.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 09:35
Общество 22.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 09:33
Общество 22.09.2025 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2025 08:56
Общество 22.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 08:46
Общество 22.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Под Волгоградом ПФР обязали назначить пенсию матери погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:10
В Волжском опубликованы жуткие кадры наезда маршрутки на школьницуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
19:04
42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:41
Никого не боятся? Создавшие свалку в Волгограде КАМАЗы «засветились» на видео застройщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
17:37
В Михайловке на 20 минут включатся тревожные сиреныСмотреть фотографии
17:30
Амфитеатр, «Волгоград Арена» и не только: 14 необычных мест Волгограда для выездных свадебСмотреть фотографии
17:27
В Волжском прокуратура подтвердила гибель 9-летней школьницы в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:36
Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
16:36
Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцевСмотреть фотографии
16:23
На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
 