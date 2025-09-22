В Волгограде завершилась всероссийская игра «Зарница 2.0»

22 сентября в Волгограде на Мамаевом кургане состоялась официальная церемония закрытия всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В финале соревнований приняли участие 480 юношей и девушек в составе армий «Ока» и «Кама». В рамках мероприятия к ребятам обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Сегодня здесь, на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда, на главной высоте России — Мамаевом кургане, находятся потомки поколения Победителей, прошедшие серьезные испытания в ходе военно-патриотической игры «Зарница», созданной по инициативе нашего Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы — настоящее и будущее России. Вы представляете более чем трехмиллионный коллектив, участвующих в игре, — подчеркнул глава региона.

Также в своей речи руководитель отметил, что благодаря опытным наставникам подрастающее поколение достойно проявляет себя, впитав лучшие качества поколения Победителей.





Благодаря уникальной соревновательной программе участники смогли максимально раскрыть свои физические возможности, навыки тактического мышления, продемонстрировали знания в оказании медицинской помощи, мастерство огневой подготовки и маскировки.

На этот раз победа оказалась за армией «Ока». В номинации «За победу в игре. Основной зачет» в старшей возрастной категории победителем стал отряд «Зарничник 1» из Нижегородской области. В номинации «За победу в игре. Специальный зачет» победу одержал отряд «Центр «ВОИН».





Взвод «Кама 3», куда вошли ребята из Пензенской, Кировской областей и Пермского края, занял третье место за прохождение комбинированного марша. Второе — взвод «Волга 1», сформированный из представителей Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса и Алтайского края. Лучший результат показал взвод «Ахтуба 2» в составе отрядов Волгоградской, Астраханской областей и Республики Адыгея.

Отметим, накануне старт финальной стадии состязания дали первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров. В целом, вместе с отборочными этапами, в 2025 году игры «Зарницы 2.0» объединили 3,1 млн школьников и студентов СПО из 89 регионов России.

