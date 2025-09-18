Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской области





Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ отмечен в Волгоградской области. По данным регионального управления РПН, эта тенденция фиксируется во всех возрастных группах населения с еженедельным приростом заболеваемости на 33%. При этом интенсивный показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 66%.

Больше всего заболевших среди детей – 52%. Наибольшее количество простуженных — среди школьников (21%) и детей 3-6 лет (18%). Это связано с формированием детских организованных коллективов после выхода с летних каникул.



Инфекции вызывают риновирус (48%), COVID-19 (16%), парагрипп (14%). В числе прочих респираторных вирусов обнаруживались аденовирус, метапневмовирус, бокавирус и коронавирус сезонный.



Напомним, V102.RU накануне сообщало, что в Волгоградской области школьники 42 классов 14 общеобразовательных учреждений перешли на дистанционную форму обучения из-за большого количества простывших учеников.





