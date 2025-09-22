Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕС





В Волгограде Центральный районный суд рассмотрел иск транспортной прокуратуры о запрете доступа к онлайн торговым площадкам. Надзорное ведомство потребовало защитить жителей региона и всех россиян от приобретения молочной продукции из недружественных стран.

- По результатам мониторинга сети «Интернет» установлены сайты, на которых размещена информация о продаже санкционной продукции – сыров из Нидерландов, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Волгоградской транспортной прокуратуры.

Отметим, размещённую в открытом доступе информацию надзорное ведомство посчитало незаконной и запрещённой к распространению. Позицию прокуратуры разделила и судебная инстанция, утвердив исковые требования в полном объёме. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.





