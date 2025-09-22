



Примета на осеннее равноденствие, которое в этом году приходится на 22 сентября, спрогнозировала, какой будет зима в Волгоградской области. Сегодня длительность дня примерно уравняется с продолжительностью ночи в 21-19 ч. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, переходя из северной полусферы в южную. День осеннего равноденствия означает наступление астрономической осени в Северном полушарии.

Одна из главных примет осеннего равноденствия касается прогноза на зиму. Если в этот день погода теплая и солнечная, значит, зима будет мягкой.



В день осеннего равноденствия действует также ряд запретов для людей. Нельзя начинать новые дела, считается, что они не принесут удачи, так как энергия мира находится в равновесии. Нельзя ссориться и конфликтовать – этот день считается временем баланса и гармонии.



