Общество

Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в Волгограде

Общество 22.09.2025 17:51
0
22.09.2025 17:51


Примета на осеннее равноденствие, которое в этом году приходится на 22 сентября, спрогнозировала, какой будет зима в Волгоградской области. Сегодня длительность дня примерно уравняется с продолжительностью ночи в 21-19 ч. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, переходя из северной полусферы в южную. День осеннего равноденствия означает наступление астрономической осени в Северном полушарии.

Одна из главных примет осеннего равноденствия касается прогноза на зиму. Если в этот день погода теплая и солнечная, значит, зима будет мягкой.

В день осеннего равноденствия действует также ряд запретов для людей. Нельзя начинать новые дела, считается, что они не принесут удачи, так как энергия мира находится в равновесии. Нельзя ссориться и конфликтовать – этот день считается временем баланса и гармонии.

