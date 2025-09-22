Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монеты

Сегодня, 22 сентября, в России стартовала «Монетная неделя», в ходе которой в любом банке или магазине можно обменять монеты на бумажные деньги. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ЦБ РФ.

Волгоградская область также присоединилась к этой акции, которая пройдет до 4 октября. Любой желающий может обменять накопившуюся мелочь на банкноты. Так в банках можно не брать наличность, а положить мелочь на свой счет.

На сайте монетнаянеделя.рф можно посмотреть ближайшие адреса, где принимают монеты. Отметим, что в Волгоградской области таких точек порядка 140.

Последний раз такая акция проходила в России в апреле. Тогда жители страны вернули в оборот более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.





