119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской области

Здоровье 19.09.2025 13:58
40 врачей и 10 специалистов со средним медицинским образованием начали работу в этом году в центральных районных больницах региона по программе «Земский доктор/фельдшер».

Медиков направляли в учреждения здравоохранения, исходя из потребностей больниц. Например, в Суровикинскую ЦРБ устроился врач анестезиолог-реаниматолог, в Чернышковской и Серафимовичской ЦРБ теперь работают два врача-терапевта. Четыре педиатра  лечат детей в Светлоярской, Николаевской, Еланской ЦРБ и Камышинской детской городской больнице. Терапевты также устроились в Светлоярскую и Серафимовичскую районные больницы. В ЦРБ Клетского муниципального района прибыл врач-онколог, а в Ленинскую ЦРБ – врач-эпидемиолог. До конца года всего в районные медучреждения будут трудоустроены 72 врача и 46 специалистов со средним медицинским образованием. 

Напомним, специалисты, которые приехали работать в сельские населенные пункты с численностью населения менее 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. 

В Волгоградской области эта мера поддержки специалистам-медикам действует с 2023 года. В прошлом году выплаты в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей получили 48 человек.

А в июне 2025 года было принято новое решение в сфере здравоохранения – утвержден перечень специальностей среднего медперсонала для участия в губернаторской программе, которая утвердила выплату в 1 миллион рублей для определенных специальностей. Для врачей, нехватка которых ощущается особенно остро, в 2024 году была введена выплата в размере 2 миллионов рублей. 

К слову, компенсационные выплаты врачам являются лишь частью работы по развитию и поддержке здравоохранения. В регионе продолжается строительство ФАП. Так, в этом году начнется возведение еще четырех фельдшерско-акушерских пунктов – в селе Шелестово Октябрьского района, в поселке Верхнечирский Суровикинского, в хуторе Верхние Липки Фроловского и в поселке Победа Быковского. Общая стоимость работ по строительству ФАП составила около 90 миллионов рублей. 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области» 

