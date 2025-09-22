Расследования

Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под Волгоградом

Расследования 22.09.2025 15:22
0
22.09.2025 15:22


22 сентября Волгоградский облсуд признал законным приговор директору ООО «ГринЛайт» Александру Фирсову и главбуху этой организации Надежде Петрушиной о мошенничестве на сумму более 171 млн рублей при ликвидации свалок и расчистке водоемов. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что в апреле текущего года Краснооктябрьский районный суд приговорил Фирсова к 7 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей, а Петрушину - к 5 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года. Однако они не согласились с этим наказанием и обжаловали его. Фирсов просил снизить назначенное ему наказание, а Петрушина хотела, чтобы ее оправдали.

- Прокуратура настаивала на законности и справедливости постановленного приговора. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, - сообщила Черединина.

После оглашения этого решения Петрушину, которая находилась на свободе, взяли под стражу в зале суда. 

Судом установлено, что Фирсов при пособничестве Петрушиной в период с августа 2018 года по декабрь 2020 года в рамках исполнения 14 государственных контрактов на выполнение работ по ликвидации свалок, а также проведения работ по экологической реабилитации и расчистке водных объектов похитил более 171 млн рублей. Кроме того, Фирсовым при пособничестве Петрушиной не уплачен НДС и налог на прибыль организаций в сумме более 127 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.09.2025 17:43
Расследования 22.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 16:23
Расследования 22.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 12:59
Расследования 22.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 11:41
Расследования 22.09.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 10:10
Расследования 22.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 18:40
Расследования 21.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 16:44
Расследования 21.09.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 12:37
Расследования 21.09.2025 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 08:35
Расследования 21.09.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2025 10:36
Расследования 20.09.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 19:03
Расследования 19.09.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 17:46
Расследования 19.09.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 15:35
Расследования 19.09.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 14:40
Расследования 19.09.2025 14:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
17:37
В Михайловке на 20 минут включатся тревожные сиреныСмотреть фотографии
17:30
Амфитеатр, «Волгоград Арена» и не только: 14 необычных мест Волгограда для выездных свадебСмотреть фотографии
17:27
В Волжском прокуратура подтвердила гибель 9-летней школьницы в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:36
Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
16:36
Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцевСмотреть фотографии
16:23
На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом маршрутка лишилась кабины после столкновения с тракторомСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом 16-летний водитель кроссовера пострадал в ДТПСмотреть фотографии
10:16
В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
 