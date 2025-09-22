Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под Волгоградом

22 сентября Волгоградский облсуд признал законным приговор директору ООО «ГринЛайт» Александру Фирсову и главбуху этой организации Надежде Петрушиной о мошенничестве на сумму более 171 млн рублей при ликвидации свалок и расчистке водоемов. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что в апреле текущего года Краснооктябрьский районный суд приговорил Фирсова к 7 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей, а Петрушину - к 5 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года. Однако они не согласились с этим наказанием и обжаловали его. Фирсов просил снизить назначенное ему наказание, а Петрушина хотела, чтобы ее оправдали.

- Прокуратура настаивала на законности и справедливости постановленного приговора. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, - сообщила Черединина.

После оглашения этого решения Петрушину, которая находилась на свободе, взяли под стражу в зале суда.

Судом установлено, что Фирсов при пособничестве Петрушиной в период с августа 2018 года по декабрь 2020 года в рамках исполнения 14 государственных контрактов на выполнение работ по ликвидации свалок, а также проведения работ по экологической реабилитации и расчистке водных объектов похитил более 171 млн рублей. Кроме того, Фирсовым при пособничестве Петрушиной не уплачен НДС и налог на прибыль организаций в сумме более 127 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.





