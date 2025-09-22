



В Волгограде утверждены 14 необычных мест для выездной регистрации брака. В перечне – стадион «Волгоград Арена», НЭТ, планетарий, амфитеатр на набережной, парк имени Гагарина, комплекс культуры и отдыха Советского района, музей «Старая Сарепта» и другие красивые места города, сообщили в комитете юстиции.

В списке локаций — как открытые, так и закрытые площадки. Они будут доступны для торжественной регистрации брака с 24 октября, а подать заявление можно начиная с 23 сентября.



К слову, провести выездную регистрацию брака в Волгограде смогут не только жители города-героя и Волгоградской области — сервис доступен для всех жителей России.

