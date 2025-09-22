Под Волгоградом ПФР обязали назначить пенсию матери погибшего бойца СВО





В Суровикинском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с отказом отделения пенсионного фонда России назначить выплату одной из местных жительниц. Женщина недавно потеряла сына, защищавшего интересы родины на СВО, и имела право на получение ежемесячной пенсии от государства за потерею единственного кормильца. Однако местные чиновники рассудили другим образом.

- В назначении соответствующей пенсии гражданке было отказано. Отказ мотивирован отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области отсутствием у сына заявительницы контракта с Министерством обороны Российской Федерации в связи с тем, что он являлся добровольцем, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогу проверки прокуратура сочла такой формализм незаконным и обратилась в интересах женщины в суд.

Отметим, решением Суровикинского районного суда на местное отделение ПФР была возложена обязанность о назначении соответствующей выплаты. Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!